В полдень термометр показывал минус 2 градуса вечеру температура воздуха изменил??сь на минус 3 градуса от полночи еще на -5 градусов Какую температуру показывает Термометр в полночь

Математика

В полдень термометр показывал минус 2 градуса вечеру температура воздуха изменил??сь на минус 3 градуса от полночи еще на -5 градусов Какую температуру показывает Термометр в полночь

Автор: Гость