В полдень термометр показывал минус 2 градуса вечеру температура воздуха изменил??сь на минус 3 градуса от полночи еще на -5 градусов Какую температуру показывает Термометр в полночь
Математика
В полдень термометр показывал минус 2 градуса вечеру температура воздуха изменил??сь на минус 3 градуса от полночи еще на -5 градусов Какую температуру показывает Термометр в полночь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)-2+(-3)=-5 2)-5+(-5)=-10 Ответ :-10 температуру показывает Термометр в полночь
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