Как сделать рассказ про грибы 3 класс

Гость: Гость:

В осеннюю пору в лесу появляется множество грибов. Они незаметно вырастают в толще мокрых опавших осенних листьев, в слое хвои. Часть грибов съедобна, поэтому люди, вооружившись ведрами и лукошками, идут в лес на «мирную охоту» за грибами.Грибы нужно уметь различать, Нельзя собирать что попало – можно сильно отравиться. Проще всего различать маслята – они как будто облиты маслом. Есть еще в русских лесах красивые белые грибы, рыженькие лисички, тонкие опята, маленькие рыжики, беленькие грузди и зеленоватые сыроежки.Подосиновик и подберезовик растут под деревьями, уже из названия понятно, под какими. Грибы надо срезать аккуратно ножичком, а не выдергивать с корнем. Если выдернуть гриб, то в земле не останется грибницы. Это значит, что гриб не вырастет снова, и в следующий раз съедобных грибов в лесу станет меньше. Вредить природе не надо, потому что люди, собирающие в лесу грибы, находятся как бы в гостях у нее.Много вырастает осенью и грибов несъедобных, которые к тому же похожи на съедобные. Например, бледная поганка маскируется под сыроежки, но у нее есть характерные кольца и обертки внизу ножки. Есть ложные опята, ложные лисички.Также не стоит собирать очень старые или червивые грибы. Еще не стоит собирать маслята в тех местах, где может быть радиация. Все грибы, хоть съедобные, хоть ядовитые, призваны очищать лес при подготовке к зиме, впитывать лишнее. Вот маслята принимают на себя радиацию.Самый красивый гриб в осеннем лесу – мухомор с красной шляпкой и белыми точечками. Он сильно ядовит. Я слышал, что есть умельцы в русских деревнях, которые умудряются по-особому вываривать мухоморы. И потом едят их! Но неискушенному человеку с ядовитыми грибами точно связываться нельзя, поэтому не советую повторять такие эксперименты.