Выполнить деиствие 268х(1005-999):67=
Математика
Выполнить деиствие 268х(1005-999):67=
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Гость:
268*6:67=1608:67=24 Ответ:24
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