Сказание о золотом человеке. Какова тема сказания? Когда и где происходили событи???
Литература
Сказание о золотом человеке. Какова тема сказания? Когда и где происходили событи???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Казахстане нашли золотые доспехи в земле. Этим доказали то что в бывшие казахские земли уважаемых людей и детей знати хоронили с их вещами
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