Напишите небольшой абзац текста о вашем любимом книжном персонаже. Укажите его имя, внешний вид, характер, что в нём особенного.

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Мой любимый книжный персонаж "Гарри Поттер". Довольно известный персонаж.Гарри Поттер, мальчик лет одиннадцати (можешь указать другой возраст) , он носит круглые очки и у него есть шрам на лбу. Этот шрам Гарри получил не случайно,но это уже совсем другая история...Гарри по принципу добрый мальчик, но в приступе ярости от него можно ожидать чего угодно.Он очень справедливый и умный. А особенно в нем то, что он чародейки.Хотя..Он не просто чародей,а великий волшебник! Вместе с друзьями он победил силы зла! Мне очень нравится этот персонаж.