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Әдептілік, ар -ұят- адамдықтың белгісі! мағынасы?
Қазақ тiлi
Әдептілік, ар -ұят- адамдықтың белгісі! мағынасы?
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Гость:
Адамгершілік пен имандылық
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