К формам повелительного накланиения иногда присоединяется частица ка (например реши-ка эту задачу).А может ли она присоединяться к формам ед.чис. изъяв. накл.

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К формам повелительного накланиения иногда присоединяется частица ка (например реши-ка эту задачу).А может ли она присоединяться к формам ед.чис. изъяв. накл.

Автор: Гость