К формам повелительного накланиения иногда присоединяется частица ка (например реши-ка эту задачу).А может ли она присоединяться к формам ед.чис. изъяв. накл.
Русский язык
К формам повелительного накланиения иногда присоединяется частица ка (например реши-ка эту задачу).А может ли она присоединяться к формам ед.чис. изъяв. накл.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да только в 1 лице , например Пойду-ка я в сад.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Покажите на карте североамериканские колонии Англии и расскажите об их хозяйственном развитии. пожалуйста если можно то кратко
Английский язык
География
Литература