Покажите на карте североамериканские колонии Англии и расскажите об их хозяйственном развитии. пожалуйста если можно то кратко
История
Покажите на карте североамериканские колонии Англии и расскажите об их хозяйственном развитии. пожалуйста если можно то кратко
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Земледелие и скотоводство
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
География
Литература
Русский язык
Напишите небольшой абзац текста о вашем любимом книжном персонаже. Укажите его имя, внешний вид, характер, что в нём особенного.