Покажите на карте североамериканские колонии Англии и расскажите об их хозяйственном развитии. пожалуйста если можно то кратко

История
Покажите на карте североамериканские колонии Англии и расскажите об их хозяйственном развитии. пожалуйста если можно то кратко
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Земледелие и скотоводство
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