Покажите на карте североамериканские колонии Англии и расскажите об их хозяйственном развитии. пожалуйста если можно то кратко

История

Покажите на карте североамериканские колонии Англии и расскажите об их хозяйственном развитии. пожалуйста если можно то кратко

Автор: Гость