Помагите решить выполните действия в 7-4 3/11 г 67/15+1 8/25
Математика
Помагите решить выполните действия в 7-4 3/11 г 67/15+1 8/25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7-4 3/11= 6 11/11-4 3/11=2 8/11 67/15+1 8/25= 67/15+33/25=100/40= 2 20/40=2 1/2
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