Какую массу воды можно нагреть на 40 градусов , передав ей 4,5 кдж теплоты
Физика
Какую массу воды можно нагреть на 40 градусов , передав ей 4,5 кдж теплоты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
q=cm*дельта t 4500 Дж=4200 * m*40 168000m=4200 m=0.025 кг Ответ:0.025 кг или 25 грамм
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