1.Пациент рассказал медсестре, что до этого лечился в другой больнице, но состояни?? не улучшилось. Медсестра посоветовала лечиться только у них, т.к. врачи здесь более грамотные, уход лучше, а в ту больницу больше не обращатьс...

Другие предметы

1.Пациент рассказал медсестре, что до этого лечился в другой больнице, но состояни?? не улучшилось. Медсестра посоветовала лечиться только у них, т.к. врачи здесь более грамотные, уход лучше, а в ту больницу больше не обращаться. Прокомментируйте беседу .Дайте оценку слов медсестры.

Автор: Гость