1.Пациент рассказал медсестре, что до этого лечился в другой больнице, но состояни?? не улучшилось. Медсестра посоветовала лечиться только у них, т.к. врачи здесь более грамотные, уход лучше, а в ту больницу больше не обращатьс...
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1.Пациент рассказал медсестре, что до этого лечился в другой больнице, но состояни?? не улучшилось. Медсестра посоветовала лечиться только у них, т.к. врачи здесь более грамотные, уход лучше, а в ту больницу больше не обращаться. Прокомментируйте беседу .Дайте оценку слов медсестры.
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Гость:
Медсестра показала с себя с враждебной стороны. У каждого есть право выбора
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