Составить план рассказа Л.Н.Толстого Прыжок
Литература
Составить план рассказа Л.Н.Толстого Прыжок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказ Льва Толстого "Прыжок" озаглавлен как быль и написан в виде воспоминания. Вот краткое содержание рассказа: На корабле была обезьяна, которая сорвала шляпу с головы мальчика, сына капитана, и забравшись на мачту стала рвать ее Матросы смеялись над мальчиком, но тот полез мачту за Обезьяной Обезьяна поднималась все выше и мальчик не Отставал Они забрались на самый верх мачты и обезьяна повесила шляпу на край перекладины.Чтобы достать шляпу мальчику надо было выпустить мачту и пройтись на высоте по перекладине Мальчик пошел за шляпой, внизу все затаили дыхание Мальчик зашатался вышел капитан и взяв ружье приказал сыну прыгать, угрожая застрелить его На счет три мальчик прыгнул в воду Мальчика вытащили матросы Капитан закричал и убежал в каюту плакать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажите словосочетание со страдательным причастием а) в сверкающем блеске Б) убегавшая вдаль с) Любящий природу д) усеянная листвой е) провожающий ...
Математика
Другие предметы
1.Пациент рассказал медсестре, что до этого лечился в другой больнице, но состояни?? не улучшилось. Медсестра посоветовала лечиться только у них, т...
Математика
В полдень термометр показывал минус 2 градуса вечеру температура воздуха изменил??сь на минус 3 градуса от полночи еще на -5 градусов Какую темпера...