Составить план рассказа Л.Н.Толстого Прыжок

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Рассказ Льва Толстого "Прыжок" озаглавлен как быль и написан в виде воспоминания. Вот краткое содержание рассказа: На корабле была обезьяна, которая сорвала шляпу с головы мальчика, сына капитана, и забравшись на мачту стала рвать ее Матросы смеялись над мальчиком, но тот полез мачту за Обезьяной Обезьяна поднималась все выше и мальчик не Отставал Они забрались на самый верх мачты и обезьяна повесила шляпу на край перекладины.Чтобы достать шляпу мальчику надо было выпустить мачту и пройтись на высоте по перекладине Мальчик пошел за шляпой, внизу все затаили дыхание Мальчик зашатался вышел капитан и взяв ружье приказал сыну прыгать, угрожая застрелить его На счет три мальчик прыгнул в воду Мальчика вытащили матросы Капитан закричал и убежал в каюту плакать.