Выпишите из сказок предложения со словом пожалуйста
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Выпишите из сказок предложения со словом пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вы не могли бы мне помочь, сказала золотая рыбка " пожалуйста помогите мне" вот, пожалуйста ваши документы" . " пожалуйста не надо!- сказал мальчик, злому колдуну.
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