Опишите общественное устройство укусов найманов и кереитов

История
Опишите общественное устройство укусов найманов и кереитов
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Айманы и кереиты впервые появились на исторической арене около середины ХIIв. Найманы были известны тогда под названием "сегиз огуз", т.е. союз восьми племен, и находились под властью Уйгурского каганата. После 840 года начинается процесс складывания конфедерации кочевниковЦентральной Азии, известных в источниках под собирательным названием "цзубу" - кочевники. Северными цзубу называли кереитов, а западными - наиманов. Примерно в это время найманами правили полулегендарные Наркыш-Таян и Эниат хан. Правитель всех цзубу носил титул "далай хан". В конце IX-начале Х века обострились отношения кочевников с киданьской империей Ляо, центр которого находился в Северном Китае. Ожесточенные столкновения и гибель в 984 г. далай-хана привели к поражению цзубу. Правители кочевников, ища способы укрепления своей власти, обращаются к одной из мировых религий - христианству в его несторианской форме. Около 1007 или 1008 года хан кереитов направляет посольство мервскому митрополиту и вместе со своим народом принимает христианство, приняв имя Маргуз (т.е. Маркус - Марк). Вместе с кереитами христианами становятся найманы, онгуты, часть монгольских племен. Усилившееся и объединившееся государство цзубу стало серьезным противником Ляо. Кида-ни были вынуждены признать хана Уба (Увар) царем всех кочевников. В 1069 году цзубу нанесли поражение войскам Ляо, однако в конце XI в. степное государство вновь ослабело. Очередная война была развязана в 1092 г. и в ее итоге хан Маргуз II был захвачен в плен и казнен. Кереиты и найманы были включены в состав империи Ляо.
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