Объясните пожалуйста почему в примере 22ч.-5ч.15мин. ответ 16ч.45мин.,а у меня получается 16ч.75мин.или17ч.15мин. Где ошибка?

Математика

Объясните пожалуйста почему в примере 22ч.-5ч.15мин. ответ 16ч.45мин.,а у меня получается 16ч.75мин.или17ч.15мин. Где ошибка?

Автор: Гость