Объясните пожалуйста почему в примере 22ч.-5ч.15мин. ответ 16ч.45мин.,а у меня получается 16ч.75мин.или17ч.15мин. Где ошибка?
Математика
Объясните пожалуйста почему в примере 22ч.-5ч.15мин. ответ 16ч.45мин.,а у меня получается 16ч.75мин.или17ч.15мин. Где ошибка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22ч - 5ч 15мин.=16ч45 мин. вычитаешь 22ч -5 ч=17 час. 17ч-15мин=16ч45мин
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