Тема13 провописание безударных личных окончаний глаголов

Гость: Гость:

Безударные окончания глаголов определяют по неопределённой форме. Если начальная форма глагола заканчивается на -ИТЬ (кроме БРИТЬ, СТЕЛИТЬ) - это глагол 2 спряжения, а значит в его безударных окончаниях будем писать букву И, а во мн.числе - АТ\ЯТ.Если же глагол оканчивается по-другому (на -АТЬ, -ЯТЬ. ЕТЬ, -ОТЬ, -УТЬ, -ЫТЬ), то это глагол 1 спряжения, и в его окончаниях пишется буква Е, а во мн. числе -УТ\ЮТ. Исключение составляют 7 глаголов на -ЕТЬ и 4 глагола на -АТЬ: гнать, держать, вертеть, обидеть, слышать, видеть, ненавидеть, дышать, смотреть, зависеть, терпеть + все их "родственники" с различными приставками. Все они будут 2 спряжения!