Какая граматическая основа в предложении Свет слишком яркий.
Русский язык
Какая граматическая основа в предложении Свет слишком яркий.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свет- подлежащее, яркий- сказуемое
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