Сочинение что такое честь и моё понимание

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Сочинение что такое честь и моё понимание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В моём понимании честь - это целый набор качеств : благородство , верность слову , порядочность , достоинство. Эти качества могут рождаться в каждом из нас в результате общения с умным , порядочным , достойным восхищения человеком.
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