Сочинение моё детство План 1Что такое детство 2Моё самое яркое воспоние о детстве 3Почему мы помним свое детство всю жизнь?

Гость: Гость:

Мне кажется,что каждый человек однажды вспоминает детство. Яркие моменты и незабываемые ощущения.Иногда мы можем не задумываться и хотим даже сейчас сделать,то что делали в детстве.Или же просто насладится хорошими воспоминаниями. Детство-это та пора, которая запоминается на всю жизнь. Мне хочется поделится/рассказать вам,один из своих ярких воспоминаний.(это может быть даже день). Опиши его только грамотно и связанным текстом. Яркие моменты могут проходить в любое время нашей жизни,но детство та пора,когда родители рядом с нами многое время, мы можем веселится каждый день и поменьше плакать и огорчатся. И добавь,что-нибудь от себя.