Пожалуйста помогите фотографии есть все на месте Вы можете посмотреть и Пожалуйс??а сделайте ответ

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Пожалуйста помогите фотографии есть все на месте Вы можете посмотреть и Пожалуйс??а сделайте ответ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПрекраснЫЙ июльскИЙ раннЕГО светлОЕ яснОЕ приветливОЕ лучезарнОЕ  утреннЯЯ кроткИМ тонкИЙ  Сорян если не так сделано
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