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Cu+Na2O= Cu+CO2= ......
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Cu+Na2O= Cu+CO2= ......
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cu + Na2O = CuO + 2Na Cu +CO2 = CuO + 2C
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