СРОЧНО!!!! Завтра экзамен, Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!! В торговое предприятие поступила партия карамели "Апельсиновая", "Барбарис" в количестве соответственно 200 и 300 кг. Анализ средней пробы показал, что в карамели содержится...

Другие предметы

СРОЧНО!!!! Завтра экзамен, Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!! В торговое предприятие поступила партия карамели "Апельсиновая", "Барбарис" в количестве соответственно 200 и 300 кг. Анализ средней пробы показал, что в карамели содержится влаги 4,1 %. Рассчитайте размер средней пробы и определите соответствие требованиям стандарта.

Автор: Гость