СРОЧНО!!!! Завтра экзамен, Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!! В торговое предприятие поступила партия карамели "Апельсиновая", "Барбарис" в количестве соответственно 200 и 300 кг. Анализ средней пробы показал, что в карамели содержится...
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СРОЧНО!!!! Завтра экзамен, Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!! В торговое предприятие поступила партия карамели "Апельсиновая", "Барбарис" в количестве соответственно 200 и 300 кг. Анализ средней пробы показал, что в карамели содержится влаги 4,1 %. Рассчитайте размер средней пробы и определите соответствие требованиям стандарта.
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