Обчисліть масу кислоти й спирту які утворюються в результаті гідролізу 125 кг пент??лового естеру метанової кислоти

Химия
Обчисліть масу кислоти й спирту які утворюються в результаті гідролізу 125 кг пент??лового естеру метанової кислоти
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
125kg                         x                x² HCOOC5H11+HOH=HCOOH+C5H11OH 116g                           46g            88g x=125·46/116=49.5kg x²=125·88/46=95kg
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