Listen. How many of these things did you do this morning?
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Listen. How many of these things did you do this morning?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Послушай.Сколько из этих вещей ты делал этим утром?
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