ОЧЕНЬ СРОЧНО. Помогите решить, пожалуйста. 1. В классе присутствовало 11 мальчиков и 9 девочек. Для праздничного оформления актового зала требуется выделить двух мальчиков и трех девочек. Сколькими способами это можно сделать?...

Алгебра
ОЧЕНЬ СРОЧНО. Помогите решить, пожалуйста. 1. В классе присутствовало 11 мальчиков и 9 девочек. Для праздничного оформления актового зала требуется выделить двух мальчиков и трех девочек. Сколькими способами это можно сделать? 2. Вычислите С⁴₁₁₋С⁵₁₁ 3. Выбрать трех дежурных из учеников класса можно в 9 раз большим числом способов, чем выбрать двух дежурных. Сколько в классе учеников?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.  Выбираем 2 мальчика из 11 и 3 девочек из 9 С вверху 2 внизу 11 умножить на  С вверху 3 внизу 9 Это равно дроби 11 факториал разделить на 2  факториал и на (11-2)=9 факториал  и умножить на дробь вверху 9 факториал разделить на 3 факториал и на (9-3)=6 факториал. Это равно 55 умножить на 63= 3465
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