ОЧЕНЬ СРОЧНО. Помогите решить, пожалуйста. 1. В классе присутствовало 11 мальчиков и 9 девочек. Для праздничного оформления актового зала требуется выделить двух мальчиков и трех девочек. Сколькими способами это можно сделать?...
Алгебра
ОЧЕНЬ СРОЧНО. Помогите решить, пожалуйста. 1. В классе присутствовало 11 мальчиков и 9 девочек. Для праздничного оформления актового зала требуется выделить двух мальчиков и трех девочек. Сколькими способами это можно сделать? 2. Вычислите С⁴₁₁₋С⁵₁₁ 3. Выбрать трех дежурных из учеников класса можно в 9 раз большим числом способов, чем выбрать двух дежурных. Сколько в классе учеников?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Выбираем 2 мальчика из 11 и 3 девочек из 9 С вверху 2 внизу 11 умножить на С вверху 3 внизу 9 Это равно дроби 11 факториал разделить на 2 факториал и на (11-2)=9 факториал и умножить на дробь вверху 9 факториал разделить на 3 факториал и на (9-3)=6 факториал. Это равно 55 умножить на 63= 3465
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сравни 2 м 4 дм........206 см 51 дм 8 см.......7м 9 дм(в квадрате).....90 см(в квадрате) 400 дм(в к??адрате).....6 м(в квадрате). Выполни...
Литература
Математика