ОЧЕНЬ СРОЧНО. Помогите решить, пожалуйста. 1. В классе присутствовало 11 мальчиков и 9 девочек. Для праздничного оформления актового зала требуется выделить двух мальчиков и трех девочек. Сколькими способами это можно сделать?...

Гость: Гость:

1. Выбираем 2 мальчика из 11 и 3 девочек из 9 С вверху 2 внизу 11 умножить на С вверху 3 внизу 9 Это равно дроби 11 факториал разделить на 2 факториал и на (11-2)=9 факториал и умножить на дробь вверху 9 факториал разделить на 3 факториал и на (9-3)=6 факториал. Это равно 55 умножить на 63= 3465