Анализ стиха книга габдулла тукай
Литература
Анализ стиха книга габдулла тукай
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Гость:
Очень просто: Стихотворение "Книга" посвящено Корану. Оно лучше всего показывает насколько далек был поэт от идеи атеизма. Стихотворный размер вроде бы дактиль, но могу ошибаться.
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