Как вы думаете, несмотря на то что землетрясения и извержения вулканов - грозные и стихий ные явления, люди заселяют опасные территории?
География
Как вы думаете, несмотря на то что землетрясения и извержения вулканов - грозные и стихий ные явления, люди заселяют опасные территории?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После извержения вулканов появляется плодородный вулканияеский слой почвы , растения хорошо растут
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