Как вы думаете, несмотря на то что землетрясения и извержения вулканов - грозные и стихий ные явления, люди заселяют опасные территории?

География

Как вы думаете, несмотря на то что землетрясения и извержения вулканов - грозные и стихий ные явления, люди заселяют опасные территории?

Автор: Гость