Какие произведения Г.Х. Андерсена ты читал? Назови их
Литература
Какие произведения Г.Х. Андерсена ты читал? Назови их
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот эти его сказки, пожалуй, знают все: "Снежная королева", "Гадкий утенок", "Оле-Лукойе", "Дюймовочка", "Принцесса на горошине", "Стойкий оловянный солдатик", "Русалочка".
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