Какие произведения Г.Х. Андерсена ты читал? Назови их

Гость: Гость:

Вот эти его сказки, пожалуй, знают все: "Снежная королева", "Гадкий утенок", "Оле-Лукойе", "Дюймовочка", "Принцесса на горошине", "Стойкий оловянный солдатик", "Русалочка".