Загадки День и ночь стою на крыше Нет ушей но все я слышу Вдаль гляжу хотя без глаз На экране мой рассказ
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Загадки День и ночь стою на крыше Нет ушей но все я слышу Вдаль гляжу хотя без глаз На экране мой рассказ
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Гость:
Антенна------------------------------
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