Периметр треугольника равно 30 см. Длины двух его сторон 10 см и 12 см. Найди длину третьей стороны?
Математика
Периметр треугольника равно 30 см. Длины двух его сторон 10 см и 12 см. Найди длину третьей стороны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+12=22-сумма сторон 30-22=8-длина третьей стороны
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