Периметр треугольника равно 30 см. Длины двух его сторон 10 см и 12 см. Найди длину третьей стороны?

Математика

Периметр треугольника равно 30 см. Длины двух его сторон 10 см и 12 см. Найди длину третьей стороны?

Автор: Гость