Помогите решить пример (желательно по действиям). (39002-37236)×205+115×78
Математика
Помогите решить пример (желательно по действиям). (39002-37236)×205+115×78
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)39002-37236=1766 2)1766×205=362030 3)115×78=8970 4)362030+8970=371000
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