Решите : (x+4)+x+(x-3)=71 подробное решение.

Математика
Решите : (x+4)+x+(x-3)=71 подробное решение.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+4)+х+(х-3)=71 х+4+х+х-3=71 3х+1=71 3х=71-1 3х=70
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