Расстояние от пункта А до пункта В первый автомобиль проезжает в 1,6 раза быстрее в??орого автомобиля. Найдите скорость первого автомобиля, если она на 27 км/час больше скорости второго.
Алгебра
Расстояние от пункта А до пункта В первый автомобиль проезжает в 1,6 раза быстрее в??орого автомобиля. Найдите скорость первого автомобиля, если она на 27 км/час больше скорости второго.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27км\ч умножим на 1.6 =скорость первого авто 43.2 км\ч
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