Расстояние от пункта А до пункта В первый автомобиль проезжает в 1,6 раза быстрее в??орого автомобиля. Найдите скорость первого автомобиля, если она на 27 км/час больше скорости второго.

Алгебра

Расстояние от пункта А до пункта В первый автомобиль проезжает в 1,6 раза быстрее в??орого автомобиля. Найдите скорость первого автомобиля, если она на 27 км/час больше скорости второго.

Автор: Гость