Евросоюз открыл дверь для республики Молдова ,остается чтоб республика Молдова п??желала войти
История
Евросоюз открыл дверь для республики Молдова ,остается чтоб республика Молдова п??желала войти
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молдова - да ради бога, главное, чтобы Украина не вошла в Евросоюз, а после - в НАТО.
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