Евросоюз открыл дверь для республики Молдова ,остается чтоб республика Молдова п??желала войти

История
Евросоюз открыл дверь для республики Молдова ,остается чтоб республика Молдова п??желала войти
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молдова - да ради бога, главное, чтобы Украина не вошла в Евросоюз, а после - в НАТО. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
(2 3/4-2 3/8-0,3):0,6=
Ответить
Литература
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОДИН ИЗ ПОДВИГОВ ГЕРАКЛА(краткое содержание)
Ответить
Математика
3600:(18-x)-120=280 решите пожалуйсто
Ответить
Русский язык
Замените местоимения подходящими по смыслу именами существительными из слов для выбора. Соседу его_____по лестничной площадке вздумалось учиться ...
Ответить
История
Было ли объединение руси неизбежным?,подробно
Ответить