Замените местоимения подходящими по смыслу именами существительными из слов для выбора. Соседу его_____по лестничной площадке вздумалось учиться этому______.Противным голосом он________затянул на весь дом итальянскую оперную а...
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Замените местоимения подходящими по смыслу именами существительными из слов для выбора. Соседу его_____по лестничной площадке вздумалось учиться этому______.Противным голосом он________затянул на весь дом итальянскую оперную арию.В ответ он_________уселся делать домашнее задание по ней ________и так заскрипел ручкой,что он_______за стеной умолк навсегда. Слова для выбора:Серёжка,певец,пение,сосед,алгебра.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Сережке 2)пению 3)певец 4)сосед 5)алгебре 6)Сережка
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