Было ли объединение руси неизбежным?,подробно
История
Было ли объединение руси неизбежным?,подробно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да. Так как, если бы русские земли не объединились, то погибло бы множество ремесел, культур, искусство по натиском с Европейской стороны и с Востока.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Начерти квадрат.площадь которого равна площади прямоугольника со сторонами 2 см и 8 см.Найди периметр этого квадрата.
Физика
Українська мова
СРОЧНО!!! Добери до слів синоніми : чудово, уміло, радісно, довго, ясно, ніжно, любо, швидко, казково