Было ли объединение руси неизбежным?,подробно

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Было ли объединение руси неизбежным?,подробно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да. Так как, если бы русские земли не объединились, то погибло бы множество ремесел, культур, искусство по натиском с Европейской стороны и с Востока.
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