Мне нужно решение задачи на 4 класс 2 часть Н. Б. Истомина, Образовательная система ??армония. Задача: Из города на дачу автомобилист ехал 2 ч со скоростью 90 км/ч, а обратно - со скоростью 60 км/ч. Какое время автомобилист зат...

Математика

Мне нужно решение задачи на 4 класс 2 часть Н. Б. Истомина, Образовательная система ??армония. Задача: Из города на дачу автомобилист ехал 2 ч со скоростью 90 км/ч, а обратно - со скоростью 60 км/ч. Какое время автомобилист затратил на путь в город?

Автор: Гость