Мне нужно решение задачи на 4 класс 2 часть Н. Б. Истомина, Образовательная система ??армония. Задача: Из города на дачу автомобилист ехал 2 ч со скоростью 90 км/ч, а обратно - со скоростью 60 км/ч. Какое время автомобилист зат...
Математика
Мне нужно решение задачи на 4 класс 2 часть Н. Б. Истомина, Образовательная система ??армония. Задача: Из города на дачу автомобилист ехал 2 ч со скоростью 90 км/ч, а обратно - со скоростью 60 км/ч. Какое время автомобилист затратил на путь в город?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90*2=180 проедет за 2 часа.180:60=3часа будет ехать в город автомобилист.
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