Сколько выходных дней в двух пятидневных рабочих неделях
Математика
Сколько выходных дней в двух пятидневных рабочих неделях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 :) 7х2-10=4. :) -----------
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