Упростите выражение: (3b − 4c)2 + (2b + 3c)(b − c) A) 11b² − 23bc + 13c² B) 11b² + 23bc + 13c² C) 11b² + 4х²c + 13c² D) 11b² − bc + 13c²
Математика
Упростите выражение: (3b − 4c)2 + (2b + 3c)(b − c) A) 11b² − 23bc + 13c² B) 11b² + 23bc + 13c² C) 11b² + 4х²c + 13c² D) 11b² − bc + 13c²
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3b-4с)^2+(2b+3c)(b-c) = 9b^2-24bc+16c^2+2b^2-2bc+3bc-3c^2=11b^2-23bc+13c^2 => A) (где "^2"="в квадрате"
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