Пожалуйста помогите мне с заданием (

Гость: Гость:

Это дело было так. У нас был урок – труд. Раиса Ивановна сказала, чтоб мы сделали каждый по отрывному календарю, кто как сообразит. Я взял картонку, склеил её зеленой бумагой, посредине прорезал щёлку, к ней прикрепил спичечную коробку, а на коробку положил стопочку белых листков, подогнал, подклеил, подровнял и на первом листке написал: «С Первым маем!»