Пожалуйста помогите мне с заданием (
Математика
Пожалуйста помогите мне с заданием (
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это дело было так. У нас был урок – труд. Раиса Ивановна сказала, чтоб мы сделали каждый по отрывному календарю, кто как сообразит. Я взял картонку, склеил её зеленой бумагой, посредине прорезал щёлку, к ней прикрепил спичечную коробку, а на коробку положил стопочку белых листков, подогнал, подклеил, подровнял и на первом листке написал: «С Первым маем!»
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