Составить план по Л. Пантелеев "Трус"

Литература
Составить план по Л. Пантелеев "Трус"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как вы бл достали!оставьте оставьте!если всё будем мы за вас делать то на контрольной вам не кто не поможет!Там даже телефоны отберают !думай сам(а) мозги есть включай голову немногу
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