Составить план по произведение Джонатана Свифта Гуливер в стране лилипутов( пожа??уйста люди не пишите бред типо прочитай и составь сам

Литература

Составить план по произведение Джонатана Свифта Гуливер в стране лилипутов( пожа??уйста люди не пишите бред типо прочитай и составь сам

Автор: Гость