Составить план по произведение Джонатана Свифта Гуливер в стране лилипутов( пожа??уйста люди не пишите бред типо прочитай и составь сам
Литература
Составить план по произведение Джонатана Свифта Гуливер в стране лилипутов( пожа??уйста люди не пишите бред типо прочитай и составь сам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)гулливер проснулся 2)встреча с лилипутом 3)нападение армии лилипутов 4)страх человечков 5)новая атака 6) освобождение гулливера 7)обстрел 8)надежда гулливера наспасение 9)строительство помоста 10)приход посла 11)гулливер на свободе 12)речь посла 13)приём пищи 14)блаженство после еды 15)погружение в сон.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык