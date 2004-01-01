Запишите и порсклоняйте число,месяц и год своего рождения.(2004 год, 18 апреля)

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И.п. - восемнадцатое апреля две тысячи четвертый год В.п. - восемнадцатое апреля две тысячи четвертый года Д.п. - восемнадцатому апрелю две тысячи четвертому году Р.п. - восемнадцатого апреля две тысячи четвертого года Т.п. - восемнадцатым апрелем две тысячи четвертым годом П.п. - о восемнадцатом апреле две тысячи четвертом годе