От посадки семян огурцов до появления первых плодов проходит 65 суток. Когда нужно посадить огурцы, чтобы начать сбор урожая 15 июля?
Математика
От посадки семян огурцов до появления первых плодов проходит 65 суток. Когда нужно посадить огурцы, чтобы начать сбор урожая 15 июля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
65-15 дней в июле получится 50 дней в июне 30 дней значит 50-30=20 в мае 31 день значит 31-20=11мая нужно посадить огурцы
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