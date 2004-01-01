Раскас об одуванчике 2класс пириут цвитения

Гость: Гость:

Одува́нчик (лат. Taráxacum) — родмноголетних травянистых растенийсемейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae). Типовой вид рода — Одуванчик лекарственный — хорошо известное растение с розеткой прикорневых листьев и крупными ярко-жёлтымисоцветиями-корзинками из язычковых цветков. В ненастную погоду и на ночь корзинка закрывается. На вершине вытянутого носика семянки имеется множество волосков, с их помощью плод одуванчика может перелетать в воздушных потоках на большие расстояния.