В книге 225 страниц Вася прочитал книгу за 3 дня. сколько страниц в день он прочитывал? (Будем считать,что каждый день он прочитывал одинаковое число страниц.)

Алгебра

В книге 225 страниц Вася прочитал книгу за 3 дня. сколько страниц в день он прочитывал? (Будем считать,что каждый день он прочитывал одинаковое число страниц.)

Автор: Гость