В книге 225 страниц Вася прочитал книгу за 3 дня. сколько страниц в день он прочитывал? (Будем считать,что каждый день он прочитывал одинаковое число страниц.)

Алгебра
В книге 225 страниц Вася прочитал книгу за 3 дня. сколько страниц в день он прочитывал? (Будем считать,что каждый день он прочитывал одинаковое число страниц.)
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1)225:3=75 ответ: каждый день Вася прочитывал 75 страниц
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