Как читается по английски to clean the room, tobake a cake, to invite the guests, to celebrate, to write a postcard, to buy a present, to open the presents, to congratulate, New Year, St.Valentine`s Dey, Easter, Independence Dey
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Как читается по английски to clean the room, tobake a cake, to invite the guests, to celebrate, to write a postcard, to buy a present, to open the presents, to congratulate, New Year, St.Valentine`s Dey, Easter, Independence Dey
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ту клеан ве рум ту байк э кат ту инвит ве джест ту селебрид ту тейк вайте э посткад ту бай э рипрезент ту опен ве презент ту конграниленд ни ёр стрид велетайз дей истор эндепаниест дей ( могут быть ошибки тfк что sorry)
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