Почему зерно высыпанное из мешка не россыпается ровным слоем,а приобритает конус??образную форму?

Физика
Почему зерно высыпанное из мешка не россыпается ровным слоем,а приобритает конус??образную форму?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во всем виновата сила трения между зернами
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