Почему зерно высыпанное из мешка не россыпается ровным слоем,а приобритает конус??образную форму?
Физика
Почему зерно высыпанное из мешка не россыпается ровным слоем,а приобритает конус??образную форму?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во всем виновата сила трения между зернами
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