СРОЧНО!!! Добери до слів синоніми : чудово, уміло, радісно, довго, ясно, ніжно, любо, швидко, казково

Українська мова
СРОЧНО!!! Добери до слів синоніми : чудово, уміло, радісно, довго, ясно, ніжно, любо, швидко, казково
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чудово - прекрасноуміло - старанно, правильно, майстернорадісно - щасливо, веселодовго - нешвидко, затяжно, безкінечноясно - світлоніжно - трепетно, лагіднолюбо - гарно, чудово, красивошвидко -недовго, жваво, прудко, стрімкоказково - чарівно, незвично 

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