ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОДИН ИЗ ПОДВИГОВ ГЕРАКЛА(краткое содержание)
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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОДИН ИЗ ПОДВИГОВ ГЕРАКЛА(краткое содержание)
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Лернейская гидра Тем временем Гера придумала новое испытание, и Эврисфей послал Геракла в ядовитое болото, где обитала девятиглавая Лернейская гидра, сестра Немейского льва и порождение все тех же Тифона и Ехидны — чудовище с телом водяной змеи и девятью головами дракона. Обитала гидра в болоте около города Лерны, где находился вход в подземный мир. Выползая из своего логовища, она уничтожала целые стада и опустошала все окрестности. Борьба с многоголовой гидрой была опасна еще и потому, что одна из голов ее была бессмертна. Путь к Лернейскому болоту был неблизким, и Геракл поехал туда на колеснице, запряженной четверкой лошадей. Взяв в помощники своего племянника Иолая и, захватив, по совету Афины, медное оружие, Геракл раздобыл повозку и двинулся в путь к Лерне.Добравшись до болота, Геракл оставил Иолая с колесницей на берегу, а сам пошел вглубь трясины, осторожно перешагивая с кочки на кочку. От ядовитых испарений у него кружилась голова, кочка уходила из-под ног, пока герой не провалился в трясину. И тут из болота выполз огромный рак Каркан и смертельной хваткой уцепился Гераклу в ногу. Одним ударом герой раздавил земноводное существо и крикнул Иолаю, чтобы тот бросил ему конец вожжей. Иолай поспешно обвязал вожжами камень, бросил его Гераклу, затем хлестнул коней, которые и вытащили храбреца из трясины.Пройдя еще немного, Геракл обнаружил вход в пещеру, из которой доносилось грозное шипение. Наружу высунулось несколько голов на длинных шеях, затем показалось туловище, покрытое чешуей, и длинный изливающийся хвост.Не дав чудовищу напасть первым, Геракл раскалил докрасна свои стрелы и стал пускать их одну за другой и гидру, чем привел ее в неописуемую ярость. Она выползла, извиваясь покрытым блестящей чешуей телом, грозно поднялась из мрака пещеры на своем громадном хвосте и хотела уже броситься на героя, но тот наступил ой на туловище и придавил к земле. Своим хвостом гидра обвилась вокруг ног Геракла и силилась свалить его наземь. Как непоколебимая скала, стоял герой и взмахами тяжелой палицы одну за другой сбивал головы гидры. И тут Геракл вдруг заметил, что у чудовищной змеи на месте каждой сбитой головы вырастают две новые.И снова на помощь пришел Иолай. Он зажег часть ближней рощи и горящими стволами деревьев прижигал гидре выраставшие шеи. Все слабее и слабее сопротивлялась обезглавленная гидра. Наконец и бессмертная голова слетела и, ударив в последний раз хвостом, змея затихла и рухнула на землю. Победитель глубоко зарыл ее бессмертную голову и навалил на нее громадную скалу, чтобы гидра больше никогда не смогла выйти на свет. Затем рассек ее тело, обмакнул свои стрелы в ядовитую кровь, чтобы они напитались смертельным ядом, и собрал все отрубленные головы.Когда Геракл и Иолай удалились, вознесла Гера своего рака-посланца на небо. Так засияло созвездие, имеющее облик рака с кривыми клешнями. Оно встает на небе в самое жаркое время года, напоминая о благодарности Геры каждому, кто помогал погубить нелюбимого ею героя. Геракл же с великим торжеством вернулся в Тиринф, где его ждало новое поручение Эврисфея.
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