ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОДИН ИЗ ПОДВИГОВ ГЕРАКЛА(краткое содержание)

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Лернейская гидра Тем временем Гера придумала новое испытание, и Эврисфей послал Геракла в ядовитое болото, где обитала девятиглавая Лернейская гидра, сестра Немейского льва и порождение все тех же Тифона и Ехидны — чу­довище с телом водяной змеи и девятью головами дракона. Обитала гидра в болоте около города Лерны, где находился вход в подземный мир. Выползая из своего логовища, она уничтожала целые стада и опустошала все окрестности. Борьба с многоголовой гидрой была опасна еще и потому, что одна из голов ее была бес­смертна. Путь к Лернейскому болоту был неблизким, и Ге­ракл поехал туда на колеснице, запряженной четвер­кой лошадей. Взяв в помощники своего племянника Иолая и, захватив, по совету Афины, медное оружие, Геракл раздобыл повозку и двинулся в путь к Лерне.Добравшись до болота, Геракл оставил Иолая с колес­ницей на берегу, а сам пошел вглубь трясины, осторож­но перешагивая с кочки на кочку. От ядовитых испарений у него кружилась голова, кочка уходила из-под ног, пока герой не провалился в трясину. И тут из болота выполз огромный рак Каркан и смертельной хваткой уцепился Гераклу в ногу. Одним ударом герой раздавил земноводное существо и крикнул Иолаю, чтобы тот бро­сил ему конец вожжей. Иолай поспешно обвязал вож­жами камень, бросил его Гераклу, затем хлестнул ко­ней, которые и вытащили храбреца из трясины.Пройдя еще немного, Геракл обнаружил вход в пеще­ру, из которой доносилось грозное шипение. Наружу высунулось несколько голов на длинных шеях, затем показалось туловище, покрытое чешуей, и длинный из­ливающийся хвост.Не дав чудовищу напасть первым, Геракл раскалил докрасна свои стрелы и стал пускать их одну за другой и гидру, чем привел ее в неописуемую ярость. Она вы­ползла, извиваясь покрытым блестящей чешуей телом, грозно поднялась из мрака пещеры на своем громадном хвосте и хотела уже броситься на героя, но тот наступил ой на туловище и придавил к земле. Своим хвостом гидра обвилась вокруг ног Геракла и силилась свалить его на­земь. Как непоколебимая скала, стоял герой и взмахами тяжелой палицы одну за другой сбивал головы гидры. И тут Геракл вдруг заметил, что у чудовищной змеи на месте каждой сбитой головы вырастают две новые.И снова на помощь пришел Иолай. Он зажег часть ближней рощи и горящими стволами деревьев прижи­гал гидре выраставшие шеи. Все слабее и слабее сопро­тивлялась обезглавленная гидра. Наконец и бессмерт­ная голова слетела и, ударив в последний раз хвостом, змея затихла и рухнула на землю. Победитель глубоко зарыл ее бессмертную голову и навалил на нее громадную скалу, чтобы гидра больше никогда не смогла выйти на свет. Затем рассек ее тело, обмакнул свои стрелы в ядо­витую кровь, чтобы они напитались смертельным ядом, и собрал все отрубленные головы.Когда Геракл и Иолай удалились, вознесла Гера сво­его рака-посланца на небо. Так засияло созвездие, име­ющее облик рака с кривыми клешнями. Оно встает на небе в самое жаркое время года, напоминая о благодар­ности Геры каждому, кто помогал погубить нелюбимо­го ею героя. Геракл же с великим торжеством вернулся в Тиринф, где его ждало новое поручение Эврисфея.